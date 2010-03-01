До 1,5 тыс. укушенных ежегодно обращаются к врачам в Севастополе

До 1,5 тыс. человек ежегодно обращаются за медицинской помощью в лечебные учреждения Севастополя из-за укусов бродячих животных, сообщила городская СЭС.

«Санэпидслужба города озабочена ситуацией, связанной с ростом популяции бродячих животных, что может привести к непредсказуемым эпидемическим последствиям, связанным с возможным широким распространением таких особо опасных инфекций, как: бешенство, марсельская лихорадка, лептоспироз», - говорится в пресс-релизе.

В 2009 году за медпомощью обратились 1224 человек, до 23% пострадавших - дети до 14 лет.

Увеличению числа бродячих животных способствуют грубые нарушения при сборе и временном хранении бытовых отходов.

В адрес районных администраций направлены предписания.