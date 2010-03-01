К 8 марта в крымском направлении пустят дополнительные поезда
18:16, 01 марта 2010Крым
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Три дополнительных поезда пустит к празднику 8 Марта приднепровская железная дорога, сообщил ее пресс-центр.
Поезд № 58/57 "Симферополь – Киев" отправится из Симферополя 4 и 8 марта в 18:08, из Киева – 5 и 9 марта в 19:29.
Поезд № 238/231 "Симферополь – Киев" будет отправляться из Симферополя 8 марта в 14:35, из Киева – 9 марта в 14:03.
Поезд № 521/522-281/282 "Симферополь – Киев" отправится из Симферополя 4 марта в 21:35, из Киева – 5 марта в 22:49.
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