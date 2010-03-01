Экс-директор «Крымгеологии» обвиняется по трем статьям

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора государственного предприятия «Крымгеология», который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге и уклонении от уплаты налогов.

«Он обвиняется в том, что подписал фиктивные акты выполненных работ по устранению загрязнения от разлива нефти и нефтепродуктов на двух крымских месторождениях. Его автограф обошелся национальной добывающей компании в 9,9 млн. грн.», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В материалы дела также вошел «эпизод совершения бывшим руководителем госпредприятия действий, направленных на незаконное возмещение НДС на сумму 3 млн. грн.».