«Артек» поможет украинским детям выбрать профессию

Смена под названием «Я и Украина: навигатор жизни» открылась в понедельник в международном детском центре «Артек», сообщила пресс-служба здравницы.

Это вторая смена в нынешнем году. «Артек» работает с максимальной загрузкой - принимает 1800 детей.

«Артековцы примут участие в играх «Свое будущее я строю уже сегодня», «Мой жизненный навигатор», «Город мастеров», конкурсах агитбригад «Все профессии нужны, все профессии важны», тренингах «Моя будущая профессия», «Как стать лидером», «Шаг к успеху», - говорится в пресс-релизе.

За три недели пребывания в «Артеке» у украинских детей появится возможность ближе познакомиться с историей, традициями и культурой Родины.

«Этому будут содействовать проведение познавательной игры «Путешествуем Украиной», викторина «Известные украинцы», диспуты «В поисках истины». В детских лагерях пройдут литературные вечера, посвященные дню рождения Шевченко и 150-летию со дня выхода полного издания «Кобзаря», - сообщила пресс-служба здравницы.