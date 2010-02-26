На воздушном шаре через Черное море за 24 часа

В конце 2010 года впервые пройдет международный украинско-грузинский перелет на тепловом аэростате над акваторией Черного моря по маршруту Украина – Грузия.

«Этот проект уникален по нескольким направлениям. Первое, если все будет нормально и нам удастся достичь побережья, это будет так называемое мировое спортивное достижение. Такого в мире еще никто не делал. Вторая уникальность этого перелета заключается в абсолютно уникальных синоптических условиях», - сказал пилот Первого воздухоплавательного клуба (Грузия) Реваз УТУРГАУРИ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, согласно расчетам, наиболее удачные для перелета синоптические условия складываются в период с ноября по январь. Потому перелет запланирован на конец 2010 года.

До этого времени организаторы проведут тренировочные полеты. В организации перелета примут участие специалисты и пилоты из Украины, России, Швеции, Литвы, Великобритании.

Для организации перелета созданы два центра управления – в Крыму и Грузии. Перелет осуществят на воздушном шаре объемом 14200 кубических метров.

«Такого шара еще никто не делал, он сейчас шьется», – сказал УТУРГАУРИ.

Траектория полета составит 900-1000 км, а время в пути – 24 часа.

Пилот Киевского воздухоплавательного общества Сергей СКАЛЬКО, который станет одним из участников перелета, сообщил, что в корзине воздушного шара будет поднята тонна газа.

«Мы готовим специальные технологические карты, согласно которым будем четко действовать, чтобы успешно совершить полет. Мы надеемся, что это будет национальный рекорд, и очень постараемся, чтобы этот рекорд не был побит в ближайшем будущем», - сказал СКАЛЬКО.