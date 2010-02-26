Послу России напомнили о долге ЧФ

Председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН на встрече с послом Российской Федерации в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ поднял вопрос долгов Черноморского флота перед Севастополем и сокращений на флоте, сообщила пресс-служба администрации.

КУНИЦЫН и ЗУРАБОВ затронули «ряд тем, касающихся проблем долгов Черноморского флота РФ перед Пенсионным фондом Украины и массовых сокращений вольнонаемных работников на предприятиях и структурах флота», говорится в пресс-релизе.

Они договорились, что эти темы «в ближайшее время будут рассмотрены на официальном уровне», отметили в пресс-службе.

«Михаил ЗУРАБОВ выразил готовность оказать содействие в решении всех проблемных вопросов, связанных с пребыванием и функционированием ЧФ РФ на территории Севастополя», - сообщает администрация.

По данным управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе, долг предприятия «Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны РФ» ПФУ по состоянию на 20 февраля составляет около 10,5 млн. грн. Общая пенсионная недоимка по городу - более 17 млн. грн.