Украинцы смогут поехать в Хорватию без виз

Безвизовый режим для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки, вводит с 1 апреля по 31 октября Хорватия, сообщает пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

Решение о временной приостановке визового режима для граждан Казахстана, Российской Федерации и Украины на период летнего туристического сезона принято 25 февраля на заседании правительства Республики Хорватия.

Таким образом, украинцам не нужна виза для въезда в Хорватию сроком на 90 дней при наличии заграничного паспорта.