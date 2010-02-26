Мужчина погиб на пожаре в Крыму

33-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Не исключено, что он заснул с включенным камином, и электроприбор послужил причиной возникновения огня.

В ночь на пятницу мужа и жену разбудил запах дыма. Он шел из той половины дома, где жил родной брат хозяина. Супруги вызвали спасателей. К их приезду огонь охватил две из трех комнат, пламя начало распространяться на крышу.

Пожарные локализовали огонь. "Кроме второй половины дома, огнеборцам удалось спасти одну комнату в горящей квартире", - говорится в пресс-релизе.

Причины пожара и смерти мужчины устанавливаются.

"Возможно, электроприбор стал виновником пожара, возможно, загорание произошло из-за сигарет, которые любил покурить в постели хозяин сгоревшей квартиры", - заявили в МЧС.