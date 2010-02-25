Крымчанин спас чукотского гуся

На феодосийской набережной выпустили на свободу белолобого гуся, который, вероятно, преодолел почти 10 тысяч километров километров от Чукотки до Крыма.

Птицу спас феодосиец Юрий Власенко, сообщает Комсомольская правда

Гусь, обледенев, упал в районе набережной на железнодорожные пути. Это произошло около месяца назад - тогда в Крыму был сильный мороз.

Феодосийский орнитолог успел выхватить птицу из-под колес тепловоза.

"Когда я поднял птицу на руки, то сначала подумал, что она не жилец - лапы и вентральную часть тела покрывала сантиметровая корка льда, - говорит крымчанин. - Но тут гусь так посмотрел мне в глаза, что я быстро отравился домой, и тут же начал его отогревать - сунул себе за пазуху к голому телу и держал его там, пока лед не растаял".

Почти месяц орнитолог выхаживал гуся, пока тот окончательно не поправилась.

На излечении у крымчанина сейчас находятся еще несколько птиц, пострадавших от морозов. Среди них - редкие для Крыма сипуха и степная пустельга.

Комментарий биолога - Белолобые гуси часто зимуют в Крыму, хотя "прописаны" они постоянно в разных местах планеты. Тот гусь, которого подобрал орнитолог, скорее всего, летел со стаей с Чукотки. Видимо, опустился низко и обледенел, на улице был сильный мороз, или просто устал, поэтому и упал без сил. Если бы не Юрий, птица погибла бы.