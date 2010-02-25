Европарламент признал право Украины на членство в ЕС

Европейский парламент в четверг проголосовал за резолюцию об Украине, в которой, в частности, есть пункт о возможности Киева обратиться за членством в Европейском Союзе:

"Поскольку Украина является европейским государством, и в соответствии со статьей 49 Соглашения о Европейском Союзе, она может попросить о членстве в ЕС, как все европейские страны, верные принципам свободы, демократии, уважения прав человека и основоположных свобод, а также верховенства права".

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, этим же документом Европейский парламент обращается к Совету ЕС с просьбой предоставить Еврокомиссии мандат для разработки дорожной карты безвизового режима для Украины:

"Подчеркивая, что также был достигнут прогресс, существующее соглашение об упрощении визового режима должно быть пересмотрено с долгосрочной перспективой. Призываем Совет ЕС предоставить Европейской комиссии мандат пересмотреть это соглашение с украинскими властями с целью работы над дорожной картой безвизовых поездок для Украины".

Депутат Европарламента Чарльз ТЕННОК (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) назвал резолюцию по Украине очень сильной, хотя он и не увидел в ней принципиально новых вещей.

“Я думаю, мы просто выразили нашу позицию. Нет чего-то очень нового в резолюции, мы подтвердили позицию парламента, и парламент всегда был лучшим другом Украины, чем Совет ЕС”, - сказал ТЕННОК украинским журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Вместе с тем, депутат отметил, что резолюция является достаточно сильной и содержит пожелание Украине остаться на пути европейской интеграции, в том числе через продолжение работы над Соглашением о свободной торговле и постепенным переходом к безвизовому режиму.