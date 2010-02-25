Газ для населения не подорожает

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отменила постановление, которым предполагалось повысить розничные цены на газ для населения.

Такое решение НКРЭ приняла на заседании в четверг, передает УНИАН.

Согласно постановлению регулятора, цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года – увеличиваться на 20% ежеквартально.

Комиссия отменила постановление, поскольку оно фактически не вступило в силу.

"Постановление не действует в связи с отсутствием согласования профсоюзов и государственной регистрации", – сказал журналистам начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ.

В то же время председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил на заседании, что регулятор уже разработал новый проект постановления о коррекции цен на "голубое топливо" для бытовых потребителей, он направлен профсоюзам для согласования.

15 февраля Окружной административный суд Киева по иску Национального форума профсоюзов признал незаконным постановление НКРЭ №811 от 9 июля 2009 года.

Повышение тарифов являлось одним из условий для привлечения Украиной кредита Международного валютного фонда, а также займов на закачку газа в подземные хранилища.