Севастополь наведет марафет
17:29, 25 февраля 2010Крым
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Стартуют с весной
Двухмесячник чистоты начинается в Севастополе первого марта, сообщила пресс-служба администрации города.
Цель его проведения - улучшить санитарное состояние Севастополя (очистить и благоустроить закрепленные за предприятиями территории, чердаки в жилых домах, места сбора бытовых отходов).
На 20-е марта и 17-е апреля запланированы общегородские субботники.
Двухмесячник продлится до 30 апреля.
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