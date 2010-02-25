Севастополь наведет марафет

Стартуют с весной

Двухмесячник чистоты начинается в Севастополе первого марта, сообщила пресс-служба администрации города. Цель его проведения - улучшить санитарное состояние Севастополя (очистить и благоустроить закрепленные за предприятиями территории, чердаки в жилых домах, места сбора бытовых отходов). На 20-е марта и 17-е апреля запланированы общегородские субботники. Двухмесячник продлится до 30 апреля.

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