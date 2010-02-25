Янукович сократил себе зарплату

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наполовину сократил свою заработную плату, заявила заместитель руководителя администрации главы державы Анна ГЕРМАН.

«Глава государства урезал на 50% президентскую зарплату», - сообщила ГЕРМАН журналистам, передает УНИАН.

Она назвала издание указа о сокращении на 20% финансирования аппарата администрации и уменьшении его численности важнейшим решением ЯНУКОВИЧА в его первый день на посту президента.

ГЕРМАН отметила, что ЯНУКОВИЧ продолжит процесс оптимизации органов госуправления. В частности, это будет касаться областных госадминистраций, там ожидается сокращение финансирования и количественного состава аппаратов, уменьшение зарплат и количества служебного транспорта.

«Эти деньги пойдут на повышение минимальных зарплат и пенсий», - сказала заместитель главы администрации.