Собак в Керчи пронумеруют

16:16, 25 февраля 2010
Крым
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Кошкам - удостоверение в зубы

Правила содержания домашних животных утвердили в Керчи.

Среди прочего, предусматривается регистрация питомцев. Этим, как считают в керченском горсовете, должны заниматься жилищно-эксплуатационные организации.

"Регистрация находящихся в собственности домашних и других видов животных, птиц осуществляется их владельцами в обязательном порядке (за исключением декоративных птиц и аквариумных рыб)", - говорится в документе, который размещает портал "Керчь - это мой город".

Будут выдавать удостоверения, номерные знаки. Знак для собак  - это "алюминиевый жетон с выбитым на нем номером" животного и "креплением на ошейник".

Расходы за регистрацию возложены на владельцев. От платы освобождаются лишь малообеспеченные люди, инвалиды и "граждане, изъявшие бездомных животных с улицы".

Выгуливать животных в Керчи запрещается людям, которые физически не могут их удержать, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также детям до 14 лет.

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