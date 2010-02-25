Крыму покажут панораму Украины

Выставка картин "Живописная Украина", посвященная шевченковским дням, откроется на следующей неделе в Симферополе, сообщила организация "Всеукраинский информационно-культурный центр".

"На выставке будут демонстрироваться картины членов и кураторов свободной академии искусств Шевченко, художников Киевской, Черкасской, Львовской, Криворожской и Днепропетровской областей на тему "шевченковские мотивы", а также панорамы регионов Украины", - говорится в пресс-релизе.

Свободная академия искусств Кобзаря - общественная организация, которая "работает над возрождением украинской художественной школы, поиском и поддержкой талантливой молодежи для ее последующего поступления в творческие заведения, развивает сотрудничество с художниками национальных меньшинств".

Выставка будет работать с 4 по 11 марта в Крымском этнографическом музее, отмечается в пресс-релизе.