«Артек» ищет стильный талисман

Международный детский центр «Артек» (Крым) объявил конкурс на лучшее художественное решение для стилизации талисмана здравницы, сообщила пресс-служба лагеря.

«На протяжении многих лет мягкая игрушка - медвежонок - служила символом и талисманом «столицы детства». Мягкие медвежата и куклы разнообразных размеров, от двухметровых до крохотных, традиционно сопровождали артековские мероприятия. Их дарили почетным гостям, награждали юных артековцев и отправляли с миротворческой миссией в другие страны», - говорится в пресс-релизе.

«Артек» предлагает создать «новый, стильный, соответствующий духу времени» образ, учитывая при этом традиционные характеристики медвежонка.

Рисунки принимаются до 15 апреля по адресу: 98645 АР Крым, МДЦ «Артек», ул. Ленинградская, 41 с пометкой «На конкурс». А также на электронный адрес: mria_artek@i.ua.

Победитель сможет приехать на празднование 85-летия «Артека», которое состоится 16 июня.