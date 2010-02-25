Квартиру мэра Феодосии обокрали
14:52, 25 февраля 2010Крым
1 0
"Неприятно, но ничего страшного"
Неизвестные обокрали в Феодосии квартиру мэра города Александра БАРТЕНЕВА.
Пропали семейные драгоценности и деньги, сообщил БАРТЕНЕВ агентству КИА
"Неприятно, но ничего страшного, мало что в жизни бывает, грабят всех людей", – сказал мэр об инциденте, который произошел в среду, 24 февраля.
Милиция факт кражи подтверждает, при этом уклонется от комментариев по поводу того, что вынесли воры. Проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter