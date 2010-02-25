Квартиру мэра Феодосии обокрали

14:52, 25 февраля 2010
Крым
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"Неприятно, но ничего страшного"

Неизвестные обокрали в Феодосии квартиру мэра города Александра БАРТЕНЕВА.

Пропали семейные драгоценности и деньги, сообщил БАРТЕНЕВ агентству КИА

"Неприятно, но ничего страшного, мало что в жизни бывает, грабят всех людей", – сказал мэр об инциденте, который произошел в среду, 24 февраля.

Милиция факт кражи подтверждает, при этом уклонется от комментариев по поводу того, что вынесли воры. Проводится расследование.

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