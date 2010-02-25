Торговцев тротилом отдали под суд

Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки, продававших огнестрельное оружие и боеприпасы, направили в суд в Севастополе, сообщила пресс-служба УБОПа.

Дело возбуждено по признакам статей "похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ" и незаконное обращение с ними.

Членам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Трех участников банды сотрудники севастопольского УБОПа задержали в сентябре прошлого года. Их деятельность "документировалась" восемь месяцев. За это время силовики провели несколько оперативных закупок оружия и боеприпасов.

Во время обысков по месту жительства членов ОПГ и в период "документирования" оперативники изъяли семь гранат, два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,2 кг тротила, килограмм пороха, запалы к гранатам, электродетонаторы, обрез охотничьего ружья, больше двухсот патронов разного калибра, штык-нож и 1 кг марихуаны.