Янукович создал администрацию президента вместо секретариата
12:50, 25 февраля 2010Крым
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Нашел работу для Левочкина и Герман
|Сергей Левочкин
ЛЕВОЧКИНУ поручено в недельный срок внести на утверждение главы государства проект положения об администрации. Также он должен подготовить предложения о структуре администрации и предельной численности работников, предусмотрев ее уменьшение не менее, чем на 20%.
Одним из заместителей главы администрации назначена Анна ГЕРМАН.
Государственное управление делами президента возглавил Андрей КРАВЕЦ.
ЛЕВОЧКИН, ГЕРМАН и КРАВЕЦ - члены Партии регионов, лидером которой является ЯНУКОВИЧ.
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