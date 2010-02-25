Янукович создал администрацию президента вместо секретариата

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал администрацию главы государства, ликвидировав секретариат, и назначил ее главой Сергея ЛЕВОЧКИНА.

ЛЕВОЧКИНУ поручено в недельный срок внести на утверждение главы государства проект положения об администрации. Также он должен подготовить предложения о структуре администрации и предельной численности работников, предусмотрев ее уменьшение не менее, чем на 20%.

Одним из заместителей главы администрации назначена Анна ГЕРМАН.

Государственное управление делами президента возглавил Андрей КРАВЕЦ.

ЛЕВОЧКИН, ГЕРМАН и КРАВЕЦ - члены Партии регионов, лидером которой является ЯНУКОВИЧ.