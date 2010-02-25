Курорт выберет лучших уборщиков

В Евпатории ежегодно - с 1 февраля по 1 марта - будут определять лучших среди дворников и уборщиков коммунальных предприятий города.

Евпаторийские власти утвердили положение о порядке проведения конкурса. Уборщики должны продемонстрировать старательность, трудолюбие, профессионализм.

"Они будут соревноваться в таких номинациях, как: "За волю к победе", "Участнику конкурса, имеющему наибольший трудовой стаж по специальности", "Признание общественности", "За лучшие результаты в показательном конкурсе", "Лучшему специалисту ручного труда". Победителей, занявших призовые места, отметят в номинации "Лучший по профессии", - сообщает официальный евпаторийский портал "Каламит".

Дворники получат денежные премии и ценные подарки.

Цель затеи - улучшить качество "технического обслуживания и санитарного содержания придомовых и городских территорий", повысить профессиональное мастерство и престиж работников жилищно-коммунального хозяйства Евпатории.