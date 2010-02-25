Янукович - президент

Новый президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принес присягу на верность украинскому народу, получил удостоверение главы державы и официальные символы власти.

ЯНУКОВИЧ подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного Суда Андрею СТРИЖАКУ.

СТРИЖАК объявил, что новоизбранный президент вступил на пост.

Он вручил ЯНУКОВИЧУ свидетельство о вступлении на пост президента и официальные символы главы государства - знак президента, печать и булаву.

На площади возле здания Верховной Рады, где проходила церемония инаугурации, воины почетного караула установили государственный флаг и флаг президента на автомобиль главы государства.

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ вручил ЯНУКОВИЧУ удостоверение президента Украины. Тот с улыбкой положил документ в карман пиджака.

Национальный заслуженный академический украинский хор имени Веревки исполнил молитву за Украину Николая Лысенко.