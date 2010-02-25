Три человека обгорели в Керчи
10:50, 25 февраля 2010Крым
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Вспыхнула кровля дома
Трое мужчин получили ожоги лица и рук при пожаре в одноэтажном доме в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
ЧП произошло во второй половине дня среды.
"Огонь повредил кровлю. На пожаре пострадали хозяин дома, 1935 года рождения, его внук, 1989 года рождения, и рабочий, 1981 года рождения", - говорится в сообщении МЧС.
Они доставлены в больницу.
Причина возникновения огня и убыток устанавливаются.
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