В Симферополе погиб судья

Один человек погиб в среду в дорожной аварии в Симферополе в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Автомобиль "Мазда 6" на перекрестке улиц Куйбышева и Кечкеметская врезался в стоящий впереди "БМВ". Погиб водитель "Мазды".

Водитель оказался судьей Железнодорожного райсуда Симферополя, сообщает Черноморская телерадиокомпания.

По предварительным данным медиков, на которых ссылаются сотрудники Госавтоинспекции, у мужчины за рулем случился сердечный приступ и наступила клиническая смерть.

"Мазда" перед тем, как врезаться в "БМВ", зацепила еще одну машину. "Он меня "черканул" только по крылу", - сказал водитель "Тойоты".