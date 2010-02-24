Евпатория стала лучшей в Крыму

Евпатория признана самым благоустроенным городом в Крыму, Первомайское и Черноморское - поселками, Петровка и Правда - селами.

Итоги ежегодного общекрымского конкурса «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» подвели в Совете министров автономии, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Первое место в категории «города» заняла Евпатория, второе - Ялта, третье место разделили Керчь и Феодосия.

В категории «малые города» лидируют Судак и Щелкино, второе место занял Армянск, третье - у Бахчисарая и Красноперекопска.

«Населенные пункты третьей категории - курортные поселки - участия в конкурсе не принимали», - говорится в сообщении.

Среди «курортных сел» лучшим признано бахчисарайское Угловое.

Пгт Первомайское и Черноморское заняли первое место в категории «поселки».

В шестой категории - села - первое место разделили Петровка Красногвардейского района и Правда Первомайского района.

«Лауреаты, занявшие первые места, выдвинуты для участия во всеукраинском конкурсе «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка», - говорится в пресс-релизе.