Евпатория стала лучшей в Крыму
Ялта на второй ступеньке
|Евпатория
Итоги ежегодного общекрымского конкурса «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» подвели в Совете министров автономии, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Первое место в категории «города» заняла Евпатория, второе - Ялта, третье место разделили Керчь и Феодосия.
В категории «малые города» лидируют Судак и Щелкино, второе место занял Армянск, третье - у Бахчисарая и Красноперекопска.
«Населенные пункты третьей категории - курортные поселки - участия в конкурсе не принимали», - говорится в сообщении.
Среди «курортных сел» лучшим признано бахчисарайское Угловое.
Пгт Первомайское и Черноморское заняли первое место в категории «поселки».
В шестой категории - села - первое место разделили Петровка Красногвардейского района и Правда Первомайского района.
«Лауреаты, занявшие первые места, выдвинуты для участия во всеукраинском конкурсе «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка», - говорится в пресс-релизе.