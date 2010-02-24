Весенняя посевная началась в Крыму

Благоприятные погодные условия позволили сельхозпредприятиям приступить к весенней посевной кампании в Крыму, сообщает официальный портал Совета министров автономии со ссылкой на министерство аграрной политики региона.

По состоянию на 24 февраля в автономии под посев подготовлена почва на площади 27,6 тысяч га.

В Сакском, Симферопольском и Белогорском районах хозяйства приступили к севу ранних зерновых культур. «Если позволит погода, к концу текущей недели в посевную кампанию включатся все районы автономии», - говорится в сообщении.

В 2010 году ранние зерновые планируется засеять на площади 100 тысяч га.