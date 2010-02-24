В Севастополе дефицит врачей

В медицинской сфере Севастополя дефицит кадров - сегодня в городе укомплектованность врачами составляет 78%, заявил начальник управления охраны здоровья севастопольской администрации Виктор ПОЛОГОВ, передает УНИАН.

«К сожалению, кадровая проблема только нарастает... Если говорить об участковых терапевтах, то вообще 58%, и на два участка у нас приходится один врач. Если мы посмотрим возрастной состав среди участковых терапевтов, то практически каждый третий - человек пенсионного возраста», - сказал начальник горздрава в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

По словам ПОЛОГОВА, «происходившие повышения заработной платы (имеется в виду доплата за стаж) - это тот мизер, который не сумел привлечь молодых специалистов-врачей на рабочие места».