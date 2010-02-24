Званием Бандеры занялся суд

Представление Верховного совета Крыма относительно конституционности указа Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины поступило в среду в Конституционный суд страны, сообщила его пресс-служба.

Документ передан на изучение в секретариат суда, как того требует регламент КСУ.

22 января президент Виктор ЮЩЕНКО объявил о присвоении Бандере звания Героя. Он считает, что лидер ОУН боролся за независимость Украины.

17 февраля крымский парламент утвердил представление в КСУ. В Верховном совете автономии считают, что указ ЮЩЕНКО не соответствует Конституции страны, закону о госнаградах и указу президента 2002 года о звании «Герой Украины».

Депутаты заявляют, что звание «присваивается гражданам Украины за осуществление выдающегося героического поступка или выдающихся трудовых достижений» и «не присваивается за заслуги, которые имели место в прошлом и не связаны со становлением и развитием независимой» страны.

Бандера, подчеркивают парламентарии, «не был гражданином Украины» - он родился в 1909 году в селе Старый Угринов Калушского уезда, находившегося в составе Австро-Венгрии (ныне Ивано-Франковская область), во время Второй мировой войны большую часть времени находился на подконтрольной фашистской Германии территории, в послевоенный период - на территории Западной Германии.

«Возможные заслуги» лидера ОУН не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины, поскольку Бандера умер в 1959 году, а страна обрела независимость в 1991-ом, заявляют депутаты.