Ветераны просят Януковича разрешить парад в Севастополе

Организация ветеранов Крыма обращается к новоизбранному президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить проведение в Севастополе военного парада по случаю 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Организация ветеранов Автономной Республики Крым, насчитывающая в своих рядах более 465 тысяч человек, и, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны считают абсолютно правильным и справедливым предложение президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА о проведении в Севастополе по согласованию с Украиной военного парада посвященного 65-й годовщине Победы», - говорится в обращении к ЯНУКОВИЧУ, текст которого распространил в среду пресс-центр крымского парламента.

Кроме того, ветераны просят нового президента объявить в Украине 2010 год Годом ветеранов ВОВ 1941-1945 годов.

МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая 2010 года в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники во Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).

Народный рух Украины призвал руководство страны отказать России в проведении парада в Севастополе и организовать в городе торжественное прохождение украинских войск.