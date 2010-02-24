Внук Ганди приедет в Украину

Акция “Неделя доверия” под патронатом внука Махатмы Ганди - Раджмохана ГАНДИ - публициста, общественного деятеля и одного из идеологов движения примирения без насилия состоится в Украине с 16 по 23 апреля.

Представитель международной организации “Основы свободы” Зоряна БОРБУЛЕВИЧ на пресс-конференции в УНИАН отметила, что “Неделя доверия” проводится для инициирования диалога внутри Украины для “построения доверия между разными прослойками общества во имя стабильного развития страны”. “Мы хотим обратиться к тем небезразличным, к той думающей элите страны, которая хочет и может работать и привносить необходимые изменения”, - сказала она.

Акция предусматривает проведение четырех основных мероприятий.

Состоится выставка по итогам всеукраинского фотоконкурса “Доверие - это...”, которая будет проходить с 1 марта по 1 апреля. Победитель конкурса сможет поехать во Всемирный конференц-центр в Ко (Швейцария) - в места исторического примирения Франции и Германии после Второй мировой войны.

21 апреля в Киеве пройдут общественный форум “Доверять - просто? Доверять - сложно?” с участием общественных деятелей и политиков и торжественный прием с участием ГАНДИ “К открытости через доверие”.

23 апреля в Коктебеле состоится круглый стол “Поиск доверия в межнациональном обществе Крыма”.

Организация “Основы свободы” является частью международной ассоциации “Инициативы перемен”, которую возглавляет Раджмохан ГАНДИ.

Махатма Ганди - один из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии, чья философия ненасилия повлияла на развитие движений сторонников мирных реформ.