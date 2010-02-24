Бакалавров поделят на ученых, профи и карьеристов

Министерство образования и науки Украины утвердило новую концепцию подготовки магистров, согласно которой время учебы увеличится до полутора-двух лет, тогда как действующая сейчас программа рассчитана на один год.

“В настоящее время существующая система подготовки магистров не отвечает мировой практике. Магистрат за год - это нечто достаточно экзотичное, чего нет в большинстве образовательном национальном законодательстве и практике. Мы попробовали в этом положении привести отечественную магистерскую подготовку в соответствие с европейскими стандартами”, - сказал на пресс-конференции в УНИАН заместитель министра образования Тарас ФИНИКОВ.

По его информации, фактически, образовательные программы подготовки магистров будут разделены на: исследовательские - которые ориентированы на подготовку будущего научного работника; профессиональные - которые будут развивать профессиональную и управленческую компетенции человека; карьерные - направлены на совершенствование приобретенных знаний, практического опыта и подготовку человека к возможной деятельности за пределами того профессионального поля, в котором он получил свою первую магистерскую подготовку.

“Мы планируем это сделать в ближайшее время, что позволит использовать все возможности в связи со сложной ситуацией 11-12-го года, а она будет сложной для высшей школы... И вот именно в эти годы переход на новую модель магистерской подготовки позволит нам очень рационально использовать сложности с бакалаврской подготовкой”, - отметил ФИНИКОВ.

Он также подчеркнул, что для исследовательского и профессионального магистерских направлений предусмотрено передать в полное распоряжение университетам абсолютное большинство учебного времени - от 60% до двух третей.

“Магистрат действительно станет зоной ответственности университета, а не зоной ответственности государства”, - добавил ФИНИКОВ.

Кроме того, по его информации, подписаны еще два приказа МОН, которые также являются очередными шагами по приведению отечественной системы образования к европейским стандартам. Так, с 2010-2011 года студенты смогут выбирать 25% профессиональных дисциплин и будут иметь возможность одновременно получать два образования “бакалавра”.

В отношении новации по выбору профессиональных дисциплин заместитель министра сообщил, что теперь нормативные дисциплины, утвержденные МОН, будут составлять 50%. Еще 25%, как обязательные, будет устанавливать вуз.

По словам ФИНИКОВА, это позволит организовать более рациональное, лучшее распределение учебного времени в пределах основных программ бакалаврской подготовки. Это также упростит процедуру “перезачетов” в случае перевода студента из одного вуза в другой.

Относительно другой новации он сообщил, что студенты смогут получать второе, параллельное основному, образование бакалавра - по программе Межотраслевого индивидуализируемого гуманитарного образования (МИГО) - по культурным, гуманитарным или социально-политическим наукам. Право на такое обучение будут иметь студенты, имеющие средний балл успеваемости не ниже 4,0. Время обучения по программе МИГО составляет 3 года.

“Положение о Межотраслевом индивидуализируемом гуманитарном образовании – это попытка вписать в национальное образовательное законодательство возможность для каждого человека, учась по одной профессии, получить вторую гуманитарную бакалаврскую подготовку. Сделать это не в виде чего-то особенного, на что нужны какие-то сложные разрешения, а сделать это простой нормой жизни украинского высшего учебного заведения”, - подчеркнул заместитель министра образования.

После завершения МИГО студенты, в зависимости от успеваемости, будут получать либо диплом бакалавра, либо сертификат о получении определенного объема знаний.