Украинцы хотят и в ЕС, и в союз с РФ

Украинцы хотят и членства Украины в Европейском Союзе, и Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью, об этом свидетельствует данные телефонного опроса Института Горшенина.

72,5% украинцев положительно относятся к получению Украиной статуса ассоциированного члена ЕС. Из них почти половина (47,7%) относятся к этому «точно положительно», а почти четверть (24,8%) - «скорее положительно».

Высказали отрицательное отношение к получению Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза 16,5%. Из них ответили на вопрос «скорее отрицательно» 9,4%, «точно отрицательно» - 7,1% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 11%.

Подавляющее большинство украинцев (81,4%) положительно относятся к заключению Украиной Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном. Ответ «точно положительно» дали 61,2%, «скорее положительно» - 20,2% опрошенных.

Отрицательное отношение к такому союзу высказали 12,9% респондентов. Из них 7,5% ответили, что оценивают Таможенный союз «точно отрицательно», а 5,4% - «скорее отрицательно». Затруднились ответить на вопрос 5,7% респондентов.

Менее половины граждан Украины (48,2%) считает, что Украине следует заключить Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном даже в том случае, если это не позволит стране в будущем получить статус ассоциированного члена ЕС и закроет путь для дальнейшей интеграции в евроструктуры. Из них ответ «точно да» дали 30,4%, «скорее да» - 17,8% респондентов.

Около трети опрошенных (35,9%) считают, что в таком случае Таможенный союз заключать не следует. Из них 18,9% ответили на вопрос «точно нет», а 17,0% - «скорее нет». Затруднились ответить 15,9% респондентов.

Более половины украинцев (52,7%) полагает, что Украине следует создавать международный консорциум для модернизации газотранспортной системы с Россией и странами Евросоюза. Около пятой части опрошенных (21,4%) считает, что консорциум следует создавать только с Россией - основным поставщиком газа, а 8,9% - только с Европейским Союзом - основным потребителем газа. Уверены, что необходимо оставить все как есть, 8,1% респондентов, а 8,9% - затруднились высказаться по данному поводу.

Телефонный опрос «Внешнеполитические приоритеты Украины» проводился институтом Горшенина с 20 по 22 февраля. Согласно случайной выборке опрошена 1000 респондентов от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.