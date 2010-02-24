«Казнь» Тимошенко обещают весной
11:48, 24 февраля 2010Крым
0 0
Постановление забрали для доработки
|Юлия Тимошенко, фото УНИАН
По ее словам, Партия регионов забирала постановление об отставке правительства "для доработки".
"Но мы тут же вернули его в Верховную Раду. Оно есть, оно зарегистрировано, и на следующей пленарной неделе будет проголосовано, и правительство уйдет в отставку, и будет назначено новое правительство", - подчеркнула Герман в эфире "5 канала".
"Как только постановление будет проголосовано, в тот же день будет проголосован новый состав правительства и новый премьер", - подчеркнула она.
Как известно, ранее первый вице-премьер Александр Турчинов заявил, что Партия регионов отозвала проект постановления об ответственности Кабинета министров.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter