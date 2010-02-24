Два грузовика конфисковали в Крыму

Два грузовых автомобиля, следовавших из Иордании в Украину, у которых номера шасси прицепов не совпадали с номерами в документах, конфисковали сотрудники пограничной службы в Евпатории во время оформления парома под флагом Панамы, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления.

"Составлены протоколы по статье "эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не отвечают записям в регистрационных документах". Грузовики вместе с водителями, гражданами Сирии, переданы сотрудникам ГАИ для принятия решения", - говорится в пресс-релизе.

Месяц назад евпаторийские пограничники передали Госавтоинспекции два сирийских грузовика, у которых не совпадали номера шасси.