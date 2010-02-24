У капитана изъяли трамадал в Керчи
11:29, 24 февраля 2010Крым
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Поляка "сдали" нервы
Наркосодержащие медицинские препараты изъяли сотрудники пограничной и таможенной служб в крымском городе Керчь во время оформления морского буксира Serval, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.
«Излишняя нервозность 65-летнего капитана, гражданина Польши, заставила пограничников провести тщательный осмотр каюты. Среди медпрепаратов были выявлены запрещенные для перемещения через государственную границу Украины десять таблеток Thiocodinа, в состав которых входит кодеин, и пять ампул Tramal-50 (трамадол)», - говорится в пресс-релизе.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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