У капитана изъяли трамадал в Керчи

Наркосодержащие медицинские препараты изъяли сотрудники пограничной и таможенной служб в крымском городе Керчь во время оформления морского буксира Serval, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

«Излишняя нервозность 65-летнего капитана, гражданина Польши, заставила пограничников провести тщательный осмотр каюты. Среди медпрепаратов были выявлены запрещенные для перемещения через государственную границу Украины десять таблеток Thiocodinа, в состав которых входит кодеин, и пять ампул Tramal-50 (трамадол)», - говорится в пресс-релизе.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.