Сигарета убила женщину
10:37, 24 февраля 2010Крым
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Пожар в ялтинской пятиэтажке
Женщина погибла при пожаре в квартире в пятиэтажном доме в Ялте, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Тело 60-летней хозяйки квартиры найдено во вторник.
"Причина происшествия - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения", - считают спасатели.
Огонь повредил домашние вещи на площади полтора квадратных метра. Убыток устанавливается.
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