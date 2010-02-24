Сигарета убила женщину

Пожар в ялтинской пятиэтажке

Женщина погибла при пожаре в квартире в пятиэтажном доме в Ялте, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Тело 60-летней хозяйки квартиры найдено во вторник. "Причина происшествия - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения", - считают спасатели. Огонь повредил домашние вещи на площади полтора квадратных метра. Убыток устанавливается.

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