Машина вспыхнула, влетев в дерево

Один житель Крыма погиб и один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом на трассе Харьков - Симферополь на севере полуострова, сообщила в среду пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

Авария произошла во второй половине дня вторника.

"Мазда 6" выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и начала гореть.

Погиб водитель, 1982 года рождения. Пассажир, 1987 года рождения, с травмами доставлен в больницу.

"Огонь уничтожил салон автомобиля на площади два квадратных метра. Причина и убыток устанавливаются", - добавляет крымское управление МЧС.