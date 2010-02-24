Машина вспыхнула, влетев в дерево
10:00, 24 февраля 2010Крым
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Погиб молодой мужчина
Один житель Крыма погиб и один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом на трассе Харьков - Симферополь на севере полуострова, сообщила в среду пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.
Авария произошла во второй половине дня вторника.
"Мазда 6" выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и начала гореть.
Погиб водитель, 1982 года рождения. Пассажир, 1987 года рождения, с травмами доставлен в больницу.
"Огонь уничтожил салон автомобиля на площади два квадратных метра. Причина и убыток устанавливаются", - добавляет крымское управление МЧС.
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