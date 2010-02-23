В Азовском море утонул рыбак
09:48, 23 февраля 2010Крым
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Лодка перевернулась
Житель Крыма утонул во время рыбалки в Азовском море на востоке полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Трагедия произошла в понедельник вечером.
«Лодка перевернулась, мужчина оказался в воде и начал тонуть. Охранники пансионата вытащили его на берег», - говорится в пресс-релизе.
Врачи «скорой помощи» констатировали смерть керчанина.
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