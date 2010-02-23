Двое детей отравились транквилизаторами в Крыму
09:47, 23 февраля 2010Крым
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Состояние дошкольников - тяжелое
Двое детей, оставшись дома в Феодосии без присмотра взрослых, съели транквилизаторы, в результате чего госпитализированы в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел в понедельник.
4-летняя девочка и 6-летний мальчик нашли таблетки «Феназепам».
Препарат является высокоактивным транквилизатором. Оказывает анксиолитическое, седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.
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