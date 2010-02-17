Школьникам просят сделать приятно

Крымский парламент просит Виктора ЯНУКОВИЧА, которого центризбирком объявил президентом Украины, обеспечить в регионе проведение внешнего независимого тестирования на языках, на которых велось обучение в школах, в том числе - на русском.

Депутаты обеспокоены изданием приказа министра образования Украины Ивана ВАКАРЧУКА, в соответствии с которым в 2010 году тестирование будет проводиться исключительно на государственном (украинском) языке.

В Крыму около 90% учащихся обучаются в школах на русском языке, выполнение тестовых заданий на украинском не позволит таким выпускникам «в полной мере показать свой образовательный уровень», в результате - снизится их конкурентоспособность при поступлении в вузы, заявили парламентарии.

«Считаем необходимым при проведении внешнего независимого оценивания использование языков обучения согласно волеизъявлению выпускников», - сказано в обращении к ЯНУКОВИЧУ, которое принято на заседании в среду.

В Крыму работают школы с русским, украинским, крымскотатарским языками обучения.

В 2008-2009 годах более 95% школьников автономии выбрали русский в качестве языка тестирования.