Выборы парламента Крыма отложили

Крымский парламент решил назначить проведение выборов депутатов высшего представительного органа автономии одновременно с очередными выборами депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, после того, как их дату определит Верховная Рада Украины.

На заседание в среду выносились два проекта о дате выборов в крымский парламент. Представитель фракции «Коммунисты» Вячеслав ЗАХАРОВ предлагал избрать новый парламент 11 апреля 2010 года, а депутат Ефим ФИКС из фракции «Солидарность» - 30 мая.

ЗАХАРОВ в ходе заседания предложил снять с голосования проект о выборах 11 апреля и призвал коллег назначить выборы на 30 мая.

ФИКС заявил, что крымский парламент может назначить выборы на любой день, но это не значит, что они состоятся, поскольку деньги на их проведение выделаются из госбюджета Украины, а он пока не утвержден. «Мы принять решение можем, но провести выборы не сможем, потому что нужно порядка ста миллионов гривен из государственного бюджета», - сказал парламентарий.

ФИКС предложил принять разработанную группой депутатов поправку к его проекту, в которой указано, что выборы в парламент Крыма будут проведены одновременно с очередными местными выборами, дату которых назначит украинский парламент.

Это предложение нашло необходимое количество голосов, несмотря на протесты коммунистов, заявивших: некоторые политсилы хотят «узурпировать власть» в автономии.

«Как только будет принято решение Верховной Радой Украины (о местных выборах), мы собираем сессию, принимаем решение и назначаем дату выборов (парламента Крыма). Здесь нет желания, как многие пытаются представить, узурпировать власть», - сказал журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим силу постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года, вместе с тем пока не назначила новую дату голосования.