Рука Януковича не поднимется на Бандеру - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ не отменит указ о присвоении проводнику организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

"Если бы не было Бандеры, не было бы ЯНУКОВИЧА. По крайней мере, ЯНУКОВИЧ не стал бы президентом независимой страны. В лучшем случае, перспективы Виктора Федоровича могли быть в ранге наместника империи в Малороссии, если бы не было патриотов, которые целью своей жизни ставили получение независимости Украины", - сказал глава государства на пресс-конференции.

ЮЩЕНКО заявил: присваивая Бандере звание Героя, он ставил целью восстановить историческую справедливость в отношении боровшихся за независимость страны людей.

"Я убежден, что ни у кого рука не поднимется отменить указ президента ЮЩЕНКО по данному вопросу. Не в том плане, что желания нет, а в том плане, что этого не позволят сделать", - отметил он.

ЮЩЕНКО заявил о присвоении Бандере звания Героя, выступая с речью по случаю Дня Соборности 22 января. Награду из рук главы государства получил внук проводника ОУН.

ЯНУКОВИЧ в интервью российскому каналу пообещал рассмотреть вопрос об отмене указа о присвоении Бандере звания Героя Украины.