Десятилетка в школу не вернется

Верховная Рада отказалась возвращать 10-летнее образование в школы Украины.

Парламент отклонил проект закона, предусматривающий сокращение срока обучения с 12-ти до 10-ти лет и прием детей в школы не с 6-ти, а с 7-ми лет, передает УНИАН.

За принятие внесенного депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО проекта проголосовали лишь 75 депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.