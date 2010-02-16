Делегация минобороны США изучает Севастополь

Вопросы украинско-американского военного сотрудничества обсудили в Севастополе представители делегации министерства обороны Соединенных Штатов Америки и Военно-морских сил Украины, сообщил пресс-центр ВМС.

В Севастополе 16-17 февраля находится американская делегация во главе с помощником заместителя министра обороны США Селестой ВОЛЛАНДЕР.

Первый заместитель командующего ВМС Виктор МАКСИМОВ считает, что деловые и дружеские отношения военных флотов Украины и США развиваются динамично и способствуют укреплению доверия между народами.

ВОЛЛАНДЕР выразила уверенность, что отношения будут углубляться.

Представители американской военной делегации посетили кафедру иностранных языков Академии ВМС имени Нахимова.

В среду делегация ознакомится с ходом занятий в Центре поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС, осмотрит водолазную технику и оборудование, находящиеся на вооружении украинских военных водолазов

Также американцы побывают в Центре морских операций ВМС, на флагманском корабле украинского флота - фрегате «Гетман Сагайдачный».