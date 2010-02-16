Ялта отметит праздник улицы Рузвельта

Праздник улицы, названной в честь 32-го президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта, отметят в Ялте 20 февраля, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

«В пятый раз в Ялте пройдет праздник одной улицы - уникальной улицы, потому что в Украине, да и во всем СНГ нет улицы, названной в честь президента США Франклина Делано Рузвельта», - говорится в пресс-релизе.

В этом году улице Рузвельта исполняется 50 лет. «Постановлением Совета министров Украинской ССР 31 марта 1960 года улицу Бульварную в Ялте переименовали в улицу Франклина Делано Рузвельта», - отметили в мэрии.

Американский президент посетил Ялту в феврале 1945 года. 65 лет назад в Ливадийском дворце лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали военные планы союзных держав и принципы устройства Европы. Также Ялтинская конференция сформировала идеологию ООН.

Праздник начнется с возложения цветов к мемориальной доске Рузвельта.

Для участников полувекового юбилея предусмотрен «огромный праздничный торт», конкурсы, шуточные соревнования, выступления духового оркестра. Для детей - развлекательная программа.

Приглашены представители иностранных посольств и консульств.