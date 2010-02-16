Ялта отметит праздник улицы Рузвельта
На 50-летие обещают большой торт
|Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте в феврале 1945-го
«В пятый раз в Ялте пройдет праздник одной улицы - уникальной улицы, потому что в Украине, да и во всем СНГ нет улицы, названной в честь президента США Франклина Делано Рузвельта», - говорится в пресс-релизе.
В этом году улице Рузвельта исполняется 50 лет. «Постановлением Совета министров Украинской ССР 31 марта 1960 года улицу Бульварную в Ялте переименовали в улицу Франклина Делано Рузвельта», - отметили в мэрии.
Американский президент посетил Ялту в феврале 1945 года. 65 лет назад в Ливадийском дворце лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали военные планы союзных держав и принципы устройства Европы. Также Ялтинская конференция сформировала идеологию ООН.
Праздник начнется с возложения цветов к мемориальной доске Рузвельта.
Для участников полувекового юбилея предусмотрен «огромный праздничный торт», конкурсы, шуточные соревнования, выступления духового оркестра. Для детей - развлекательная программа.
Приглашены представители иностранных посольств и консульств.