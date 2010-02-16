Тимошенко требует третий тур

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Высший административный суд с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии по результатам президентских выборов в Украине, передает УНИАН.

В частности, ТИМОШЕНКО требует обязать ЦИК назначить повторное голосование на третье воскресенье после вступления в законную силу решения суда и обязать комиссию обеспечить проведение волеизъявления в порядке, определенном законом «О выборах президента Украины».

ТИМОШЕНКО представила суду видео- и фотоматериалы, которые, по ее словам, свидетельствуют о фальсификациях во втором туре выборов. Материалы насчитывают 9 томов.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

14 февраля Центризбирком объявил ЯНУКОВИЧА президентом. За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%.

ТИМОШЕНКО не признает победу ЯНУКОВИЧА.