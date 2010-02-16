Весна в Украину придет с опозданием

Весна в Украину в этом году придет с небольшим опозданием, таков прогноз Украинского гидрометцентра, передает УНИАН.

”До конца месяца мы не ожидаем значительных выносов теплого воздуха, потому что высокий снежный покров, на таяние которого нужно определенное количество тепла. Понятно, что высокой температуры при таких условиях ожидать не следует. Скорее всего, какие-то весенние процессы могут начаться в третьей декаде февраля. Это будет только начало, медленное развитие, медленное снеготаяние. На более активное развитие весенних процессов следует ожидать в марте”, - сказал директор Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА на пресс-конференции во вторник.

По его словам, обычно в Украине в первой-второй декаде марта среднесуточная температура не опускается ниже нулевой отметки.

“В этом году этот процесс будет несколько медленнее, поэтому мы думаем, что весна придет с небольшим опозданием на территорию Украины”, - сказал руководитель гидрометцентра.

КУЛЬБИДА сообщил, что в ближайшие два дня морозы в стране несколько усилятся, ночью будет преимущественно 7-12° (в западных, центральных и северных регионах - даже до 15° мороза, на юге и юго-востоке - около нуля).

Такая погода сохранится до 18 февраля. Затем ожидается постепенное повышение температуры до 0-5 градусов тепла. В Крыму - до +15 градусов.

С 21 по 24 синоптики прогнозируют снижение температуры до нуля градусов.