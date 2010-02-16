Ющенко грустно: Янукович решил изменить его курс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что заявления Виктора ЯНУКОВИЧА, которого Центризбирком объявил победителем президентских выборов, свидетельствуют об изменении курса страны.

“Почему вы сегодня этому удивляетесь? Или это для вас неожиданность? Я думаю, что вы это должны воспринять, ну, по крайней мере, с надлежащей последовательностью”, - сказал глава государства на пресс-конференции, комментируя реплики ЯНУКОВИЧА о газотранспортной системе, Черноморском флоте и русском языке.

ЮЩЕНКО считает, что такие заявления не новы. По его мнению, они унижают украинцев. “Это дискредитирует вас как нацию, как украинцев, но это не является неожиданным, этот человек заявлял несколько раз в своих официальных позициях до этого”, - отметил глава государства.

ЮЩЕНКО считает, что изменение курса не будет способствовать национальным интересам страны. “Это подчиненная политика. Знаете, я не хочу в президентском клубе поучать какого-то президента, это уже его компетенция, это уже его ответственность, ответственность тех людей, которые подняли руку, - взяли бюллетень и проголосовали за этого президента”, - сказал он.