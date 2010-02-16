Выборы мэров отложили в долгий ящик

Парламент признал утратившим силу постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году.

Таким образом Верховная Рада отменила свое решение о проведении выборов 30 мая 2010 года.

За проголосовали 250 из 420 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе не указана дата, на которую перенесены выборы. Профильный комитет парламента должен подготовить это решение.

Спикер Владимир ЛИТВИН предложил на следующей пленарной неделе принять законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Конституцию в части сроков проведения выборов в местные органы власти, и направить его в Конституционный Суд Украины.

Депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что профинансировать выборы в местные советы из-за отсутствия госбюджета можно было бы за счет резервного фонда Кабинета министров Украины.

В ответ ЛИТВИН сказал, что деньги из резервного фонда должны направляться на ликвидацию последствий стихийных бед. «Пока еще стихийного бедствия мы не создали, но можем создать этими политическими дебатами», - сказал спикер.