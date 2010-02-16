Крым взялся за любителей первоцветов

Операция «Первоцвет», целью которой является охрана раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Украины, и пресечение торговли ими, проводится в Крыму, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Оперативные рейдовые группы, в состав которых входят госинспекторы по охране окружающей природной среды, сотрудники МВД и общественники, проверяют районы произрастания ранних цветов и возможные места их продажи. «Организованы дополнительные посты на автодорогах, троллейбусных, авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорте», - сказано в пресс-релизе.

«В Красной книге Украины 826 видов растений, из которых 40% произрастают в Крыму. 14 видов «краснокнижных» раннецветущих растет на полуострове, из них шесть видов являются эндемиками», - отмечает Республиканский комитет по охране окружающей природной среды.

Подснежник складчатый и цикламен Кузнецова из года в год «варварски уничтожаются путем сбора и изготовления букетов» для продажи в Украине и за границей.

Рескомприроды предупреждает жителей полуострова и туристов о запрете сбора, торговли и вывоза за пределы полуострова этих растений.