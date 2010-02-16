Красноперекопск по колено в воде
14:00, 16 февраля 2010Крым
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Жители отказываются покидать дома
41 частный дом, где проживают почти 130 человек, подтоплен в городе Красноперекопск на севере Крыма из-за дождя и резкого таяния снега, которые привели к поднятию уровня грунтовых вод, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"От переселения жители домов отказались. Уровень подтопления составляет 10-50 сантиметров", - говорится в пресс-релизе.
Ведется откачивание воды. В работах задействованы 9 единиц техники и 32 человека.
"Суммарный объем откачиваемой воды составляет 540 кубических метров в час", - заявили в МЧС.
Создан оперативный штаб для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
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